В АРИР заявили о достаточном переходном периоде в вопросе рекламы в Telegram

Представитель Ассоциации блогеров и агентств (АБА) отметил, что переходный период позволит хотя бы частично адаптироваться к грядущей трансформации инфлюенс-маркетинга и рекламного рынка в целом. Тем не менее выпадение YouTube и Telegram как каналов рекламной коммуникации затронет 60% инфлюенс-сегмента, по его мнению. Он уточнил, что в 2025 г. на YouTube пришлось около 35% его объема в деньгах, а на Telegram – 25%.