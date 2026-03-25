В АРИР заявили о достаточном переходном периоде в вопросе рекламы в Telegram

Ведомости

Переходный период до конца 2026 г., который установила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) для рекламы в Telegram и YouTube, достаточен для трансформации, сообщил «Ведомостям» президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий.

По его словам, целью рекламной индустрии сейчас стало сохранение внимания аудитории и инструментов работы бизнеса, при этом перестроение архитектуры рынка в спокойном режиме с учетом рисков, от которых регуляторы хотят защитить общество.

Представитель Ассоциации блогеров и агентств (АБА) отметил, что переходный период позволит хотя бы частично адаптироваться к грядущей трансформации инфлюенс-маркетинга и рекламного рынка в целом. Тем не менее выпадение YouTube и Telegram как каналов рекламной коммуникации затронет 60% инфлюенс-сегмента, по его мнению. Он уточнил, что в 2025 г. на YouTube пришлось около 35% его объема в деньгах, а на Telegram – 25%.

25 марта ФАС заявила, что устанавливает переходный период для рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 г. В течение этого времени меры ответственности за распространение рекламы на этих ресурсах применяться не будут. По данным ведомства, контроль за соблюдением закона при размещении рекламы на платформах, которые ранее попали под ограничения, будет продолжен.

5 марта надзорная служба сообщила, что усмотрела нарушения законодательства в размещении рекламных интеграций в Telegram, YouTube, WhatsApp, Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Тогда регулятор отмечал, что при наличии оснований принимает меры реагирования.

