Стали известны название и дата выхода нового романа Виктора Пелевина

Стали известны название и дата выхода нового романа Виктора ПелевинаРоман впервые за много лет выпускается весной
Издательство «Эксмо» начнет продажи новой книги Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» 23 апреля. Роман впервые за много лет выпускается весной, а не осенью, сообщило издательство.
По данным «Эксмо», сюжет книги не соотносится с циклом Transhumanism Inc. В романе Пелевин пишет о деле американского финансиста Джеффри Эпштейна.
«Виктор Пелевин откроет тайну зловещего острова Синей Бороды и покажет, как Эпштейн стал Эпштейном», – пишет издательство.
«Эксмо» отмечает, что сюжет романа концентрируется вокруг расследования Константина Голгофского. Он разоблачает тайное общество Pink Sunset, состоящее из мировой элиты. Пелевин в книге отвечает на вопросы реинкарнации и ответственности человека за поступки в прошлых жизнях. Героями также выступят сподвижник Жанны д’Арк, маршал Франции Жиль де Рэ и римский император Тиберий.
Продажи предыдущего романа Пелевина A Sinistra традиционно стартовали осенью 2025 г. Это была пятая книга во вселенной Transhumanism Inc. Произведение рассказывает о событиях в бутике «Левый путь», который предлагает своим обеспеченным клиентам черномагические трипы. Сюжет весенней новинки не связан с циклом Transhumanism Inc.