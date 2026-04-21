Биографии Булгакова и Высоцкого начнут маркировать из-за пропаганды наркотиков
Биография «Михаил Булгаков» Алексея Варламова и книга о жизни поэта Владимира Высоцкого, написанная Владимиром Новиковым, теперь требуют маркировки по закону против пропаганды наркотиков в России, следует из обновленного перечня книг, требующих маркировки. Список опубликован на сайте Российского книжного союза.
Книга о Булгакове входит в серию «Жизнь замечательных людей», выпускаемую издательством «Молодая гвардия». Биография была написана в 2025 г. писателем, ректором Литературного института имени Горького Алексеем Варламовым.
Кроме того, в списке теперь значатся другие произведения, которые входят в серию ЖЗЛ: «Венедикт Ерофеев: Человек нездешний» Александра Сенкевича, «Валерий Брюсов. Будь мрамором» Василия Молодякова и «Вера Холодная. Осколки мифов» Евгении Климовой.
С 1 марта в России вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, вводящие уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. В опубликованный Российским книжным союзом (РКС) отраслевой перечень произведений, подлежащих маркировке, вошли не только книги современных авторов (Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика, Харуки Мураками), но и переводы классики, изданные после 1 августа 1990 г., например переводы рассказов Жан-Поля Сартра из сборника «Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет»,.