Биографии Булгакова и Высоцкого начнут маркировать из-за пропаганды наркотиков

С 1 марта в России вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, вводящие уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. В опубликованный Российским книжным союзом (РКС) отраслевой перечень произведений, подлежащих маркировке, вошли не только книги современных авторов (Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика, Харуки Мураками), но и переводы классики, изданные после 1 августа 1990 г., например переводы рассказов Жан-Поля Сартра из сборника «Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет»,.