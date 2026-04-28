BANE1 485-1,98%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR778,02-0,06%
Эксперт на РИФ: пиратское медиапотребление в два раза превышает легальное

Наталья Захарова
Анна Устинова

В России пиратское медиапотребление вдвое выше легального. Об этом заявил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие онлайн-кинотеатры, включая «Иви», Okko, КИОН, Amediateka, Start и др.) Алексей Бырдин на РИФ-2026 в ходе презентации исследования «Экономика Рунета».

Он рассказал, что конвертирование пиратского медиапотребления в легальное принесло бы дистрибуторам цифрового контента (онлайн-видео, музыка, игры и книги) дополнительно 500 млрд руб. в дополнение к тем 290 млрд руб., которые они заработали в 2025 г. Таким образом, выручка этого сегмента была бы втрое выше текущего уровня.

Эксперт подчеркнул, что эта оценка опирается на гипотезу, а не на оценку рекламных доходов самих пиратских сайтов, которые были оценены F6 в $34,4 млн. Основными рекламодателями пиратских ресурсов сейчас являются зарубежные онлайн-казино и букмекерские компании, эта реклама не учитывается в ЕРИР и с нее не платят 3%-ный сбор, так что ее вряд ли можно отнести к экономике Рунета и в целом – к российскому фискальному контуру, считает он.

Компания F6 оценила рынок онлайн-пиратства в России в 2025 г. в $34,4 млн, что на 5,5% меньше, чем годом ранее – $36,4 млн. При этом у пиратов сменились якорные рекламодатели: доля показа «черной рекламы» нелегальных казино и букмекеров составила 11%, а реклама легальных брендов – 89%.

