Умер актер из «Звездных войн» Майкл Пеннингтон

Подлинную славу Пеннингтону принесла театральная сцена. В 1980 г. он отказался от главной роли напротив Мерил Стрип в драме «Женщина французского лейтенанта», чтобы сыграть Гамлета для Королевской шекспировской труппы. Пеннингтон тогда заявил, что не может отпустить Гамлета, назвав эту роль одной из главных наград. В итоге его заменил Джереми Айронс, а фильм был номинирован на пять премий «Оскар».