Умер актер из «Звездных войн» Майкл Пеннингтон
Британский актер Майкл Пеннингтон, известный по роли в фильме «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», скончался в возрасте 82 лет, пишет Variety. В этой картине он сыграл адмирала Империи Моффа Джерджеррода, ответственного за строительство второй Звезды Смерти. Пеннингтон также снимался в «Гамлете» Тони Ричардсона 1969 г. и в фильме «Железная леди» 2011 г.
Большая часть его экранных работ пришлась на телевидение, среди последних проектов – «Воспитанные волками», «Путешествие», «Эндевор», «Отец Браун» и «Безмолвный свидетель». Он также исполнил роль Шерлока Холмса в телефильме 1987 г. и снялся в телесериале «Война роз» 1989 г.
Подлинную славу Пеннингтону принесла театральная сцена. В 1980 г. он отказался от главной роли напротив Мерил Стрип в драме «Женщина французского лейтенанта», чтобы сыграть Гамлета для Королевской шекспировской труппы. Пеннингтон тогда заявил, что не может отпустить Гамлета, назвав эту роль одной из главных наград. В итоге его заменил Джереми Айронс, а фильм был номинирован на пять премий «Оскар».
С 1961 по 2016 г. работал в составе Королевской шекспировской труппы, а в 1986 г. стал сооснователем Английской шекспировской труппы. Написал ряд работ по пьесам Шекспира, а также собственные моноспектакли. Кроме того, работал над рядом книг, включая мемуары и полухудожественный рассказ о русском драматурге Антоне Чехове.