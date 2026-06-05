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Михаил Полусмак назначен президентом медиахолдинга «Красная звезда»

Ведомости

Михаил Полусмак стал руководителем медиахолдинга «Красная звезда», сообщили в пресс-службе компании.

С 2013 г. президентом медиахолдинга был Алексей Пиманов. Ведущий программы «Человек и закон» умер 23 апреля на 65-м году жизни.

Медиахолдинг «Красная звезда» объединяет федеральный телеканал «Звезда», тематический телеканал «Звезда плюс», радио «Звезда», издательский дом «Звезда» и киностудию «Главкино».

Полусмак родился 9 мая 1979 г. в городе Дальнегорск Приморского края. Окончил филологический факультет Дальневосточного государственного университета.

Он руководил пресс-службой администрации и губернатора Приморского края, реформировал телекомпанию «Общественное телевидение Приморья», занимался развитием цифровых проектов и рекламного бизнеса.

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