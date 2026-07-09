Экс-глава Atlantic Records в России стал совладельцем лейбла Sputnik Records

Экс-глава Atlantic Records в России стал совладельцем лейбла Sputnik RecordsВ совокупности с другими своими активами Бахтияр Алиев рассчитывает построить экосистему для артистов
Экс-глава Atlantic Records в России (принадлежал компании Warner Music, которая приостановила работу в России) Бахтияр Алиев (музыкант, псевдоним – Bahh Tee) стал владельцем 10% в ООО «Музыкальный лейбл «Спутник рекордз» – юрлице компании Sputnik Records (зарегистрировано 8 июля), следует из данных ЕГРЮЛа. Еще 90% в нем принадлежит его сооснователю Руслану Гасанову.
Представитель Алиева подтвердил факт этой сделки, но ее сумму не раскрыл. Указанное юрлицо станет основным для компании, позднее в его капитал войдет второй сооснователь Sputnik Records – Илья Погребной, добавил он. Как после этого распределятся доли владения, представитель Алиева не уточнил. Но Гасанов и Погребной сохранят операционное управление, добавил он.
Sputnik Records – музыкальная компания полного цикла, специализирующаяся на создании, продюсировании, выпуске и продвижении музыкального контента. Ее каталог насчитывает «тысячи музыкальных произведений» и включает работы таких артистов, как Mia Boyka, Merab Amzoevi, Guma, Sabi и др., отметил представитель Алиева. В частности, лейбл Sputnik Records создал такие хиты Mia Boyka, как «Экспонат» и «Базовый минимум» (дуэт с Sabi), которые входят в топ-100 российских стриминговых сервисов. Выручка прежнего основного юрлица Sputnik Records – ООО «Спутник рекордз» в 2025 г. по РСБУ составила 83,8 млн руб., а чистая прибыль – 23,7 млн руб., следует из его бухгалтерской отчетности по РСБУ за соответствующий период (здесь и далее).
Эта сделка – в первую очередь инвестиция в людей и их экспертизу, передал через представителя Алиев. В рамках партнерства Sputnik Records получит доступ к инфраструктуре лейбла Lotus Music (ее владелец – Алиев; выручка в 2025 г. – 753,8 млн руб.) и эксклюзивную цифровую дистрибуцию Ovokacho (этой компанией тоже владеет Алиев; выручка в 2025 г. – 350,3 млн руб.). По словам Алиева, объединение опыта Sputnik Records, Lotus Music, Zhara Music (лейбл на паритетной основе принадлежит Алиеву и Эмину Агаларову; юрлицо зарегистрировано в 2026 г., данных по выручке пока нет) и цифрового дистрибутора Ovokacho позволит построить единую экосистему для артистов, «одну из сильнейших независимых музыкальных компаний страны».