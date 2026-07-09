Экс-глава Atlantic Records в России стал совладельцем лейбла Sputnik Records

Эта сделка – в первую очередь инвестиция в людей и их экспертизу, передал через представителя Алиев. В рамках партнерства Sputnik Records получит доступ к инфраструктуре лейбла Lotus Music (ее владелец – Алиев; выручка в 2025 г. – 753,8 млн руб.) и эксклюзивную цифровую дистрибуцию Ovokacho (этой компанией тоже владеет Алиев; выручка в 2025 г. – 350,3 млн руб.). По словам Алиева, объединение опыта Sputnik Records, Lotus Music, Zhara Music (лейбл на паритетной основе принадлежит Алиеву и Эмину Агаларову; юрлицо зарегистрировано в 2026 г., данных по выручке пока нет) и цифрового дистрибутора Ovokacho позволит построить единую экосистему для артистов, «одну из сильнейших независимых музыкальных компаний страны».