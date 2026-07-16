Бывший директор Popcorn Books Протопопов признал вину по делу о пропаганде ЛГБТ

25 июня бывшего сотрудника Popcorn Books Павла Иванова приговорили к четырем годам лишения свободы условно по этому же делу. В мае 2025 г. Иванов, Протопопов и Артем Вахляев были помещены под домашний арест по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ).