Бывший директор Popcorn Books Протопопов признал вину по делу о пропаганде ЛГБТ
Экс-директор издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов признал вину по делу о распространении литературы с пропагандой ЛГБТ
Заседание прошло в Замоскворецком суде Москвы. Протопопов заключил досудебное соглашение с прокуратурой. «Вину признаю в полном объеме и сожалею о содеянном», – сказал он.
По словам бывшего директора издательства, он добровольно сотрудничал со следствием и давал подробные показания. Прокурор подтвердила досудебное соглашение с Протопоповым. Обвинения предъявлены по ч. 1.1 ст. 282 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).
25 июня бывшего сотрудника Popcorn Books Павла Иванова приговорили к четырем годам лишения свободы условно по этому же делу. В мае 2025 г. Иванов, Протопопов и Артем Вахляев были помещены под домашний арест по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ).
С сентября 2025 г. Протопопов находится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.