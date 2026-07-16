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Бывший директор Popcorn Books Протопопов признал вину по делу о пропаганде ЛГБТ

Ведомости

Экс-директор издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов признал вину по делу о распространении литературы с пропагандой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в полном объеме, передает «РИА Новости».

Заседание прошло в Замоскворецком суде Москвы. Протопопов заключил досудебное соглашение с прокуратурой. «Вину признаю в полном объеме и сожалею о содеянном», – сказал он.

По словам бывшего директора издательства, он добровольно сотрудничал со следствием и давал подробные показания. Прокурор подтвердила досудебное соглашение с Протопоповым. Обвинения предъявлены по ч. 1.1 ст. 282 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

25 июня бывшего сотрудника Popcorn Books Павла Иванова приговорили к четырем годам лишения свободы условно по этому же делу. В мае 2025 г. Иванов, Протопопов и Артем Вахляев были помещены под домашний арест по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ).

С сентября 2025 г. Протопопов находится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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