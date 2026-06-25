Суд приговорил экс-сотрудника Popcorn Books к четырем годам условно

В мае 2025 г. Иванов, Дмитрий Протопопов и Артем Вахляев – сотрудники издательств Popcorn Books и Individuum – были помещены под домашний арест по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ). В мае 2026 г. суд сменил им меру пресечения на запрет определенных действий.