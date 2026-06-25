Суд приговорил экс-сотрудника Popcorn Books к четырем годам условно
Замоскворецкий районный суд Москвы назначил бывшему сотруднику издательства Popcorn Books Павлу Иванову четыре года лишения свободы условно, сообщил ТАСС участник процесса.
Иванов признан виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации) и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (вовлечение в деятельность такой организации). Прокурор запрашивал для него такое же наказание, суд согласился с позицией обвинения.
В мае 2025 г. Иванов, Дмитрий Протопопов и Артем Вахляев – сотрудники издательств Popcorn Books и Individuum – были помещены под домашний арест по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ). В мае 2026 г. суд сменил им меру пресечения на запрет определенных действий.
В мае 2026 г. Замоскворецкий районный суд смягчил меру пресечения троим бывшим сотрудникам Popcorn Books Дмитрию Протопопову, Артему Вахляеву и Павлу Иванову. В январе 2026 г. издательство Popcorn Books объявило о своем закрытии на фоне уголовного преследования сотрудников. В сентябре 2025 г. Росфинмониторинг внес руководителя издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова в перечень террористов и экстремистов.