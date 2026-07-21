Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе за $3,7 млн
Световой меч с отрубленной рукой Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» был продан на аукционе за $3,75 млн. Об этом сообщает Bloomberg.
Результаты были объявлены аукционным домом Heritage Auctions 20 июля. По информации Heritage, это самая высокая цена, которую когда-либо платили за реквизит из фильма «Звездные войны».
Кроме того, шляпа Злой ведьмы Запада, которую актриса Маргарет Хэмилтон носила в фильме «Волшебник страны Оз» 1939 г., принесла на аукционе $550 000, а цилиндр цвета какао, в котором Джин Уайлдер сыграл главного героя в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 г., ушел с молотка за $350 000. Сундук Дейенерис Таргариен с драконьими яйцами из первого сезона «Игры престолов» принес $312 500.
В октябре 2015 г. на аукционе за рекордные $450 000 была продана модель космического корабля из популярной фантастической киносаги «Звездные войны». Речь о 40-сантиметровой модели корабля, задействованного в вышедшем на экраны в 1977 г. фильме «Звездные войны. Эпизод IV – Новая надежда». На тот момент она стала самым дорогим из когда-либо проданных на мировых аукционах лотов, связанных со знаменитым киноциклом Джорджа Лукаса. Оценочная стоимость раритета составляла около $300 000.