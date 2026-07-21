Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе за $3,7 млн

В октябре 2015 г. на аукционе за рекордные $450 000 была продана модель космического корабля из популярной фантастической киносаги «Звездные войны». Речь о 40-сантиметровой модели корабля, задействованного в вышедшем на экраны в 1977 г. фильме «Звездные войны. Эпизод IV – Новая надежда». На тот момент она стала самым дорогим из когда-либо проданных на мировых аукционах лотов, связанных со знаменитым киноциклом Джорджа Лукаса. Оценочная стоимость раритета составляла около $300 000.