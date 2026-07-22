Орнелла Мути хочет получить российское гражданство
Итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, сообщила, что они с матерью подают заявление на получение российского гражданства. Об этом она рассказала «РИА Новости».
«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», – сказала Ривелли.
По ее словам, они с матерью не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и намерения получить российское гражданство. Ривелли также отметила, что многие итальянцы положительно относятся к России и ее культуре.
13 июля президент России Владимир Путин дал гражданство РФ автору дизайна BMW X6 Пьеру Леклерку. Всего в списке на получение российского гражданства было 12 человек.
В апреле Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ выходцев из Канады, Швеции и Франции.
Среди новых граждан – уроженец Швеции Даниил Толстой. Он является правнуком писателя по линии сына Льва Львовича. Гражданство РФ также получил Николас Сампсидис, родившийся в 1952 г. в Канаде. По ряду данных он является потомком графа Меншикова, сподвижника Петра I.
Кроме того, в список вошел уроженец Франции Николай Генко – потомок ученого-лесовода и героя русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Нестора Генко.