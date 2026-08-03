Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,91+1,52%VEON-RX53,6+1,9%MGTS1 278+4,07%IMOEX2 258,91+1,46%RTSI888,75+0,7%RGBI114,93-0,11%RGBITR772,94-0,01%
Главная / Медиа /

Прокуратура инициировала уголовное преследование журналиста Баунова

Ведомости

Тверская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналиста Александра Баунова (считается в России иноагентом). Его обвиняют в участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Следствием установлено, что Баунов, ранее привлекавшийся к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности организации «Фонд Карнеги за международный мир» (организация признана нежелательной на территории РФ) (Carnegie Endowment for International Peace), продолжал поддерживать связь с фондом.

Материалы проверки прокуратуры направлены в Следственный комитет. По ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности) Баунову может грозить штраф от 300 000 до 500 000 руб., принудительные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок от 1 до 4 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

В 2023 г. Баунов был признан иноагентом. Минюст заявил, что он выступал против специальной операции на Украине, распространял фейки о ВС РФ и органах власти, а также сотрудничал с иноагентами.

29 июля Московский городской суд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Дело рассматривалось в закрытом режиме в особом порядке.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте