Прокуратура инициировала уголовное преследование журналиста Баунова
Тверская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналиста Александра Баунова
Следствием установлено, что Баунов, ранее привлекавшийся к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности организации «Фонд Карнеги за международный мир»
Материалы проверки прокуратуры направлены в Следственный комитет. По ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности) Баунову может грозить штраф от 300 000 до 500 000 руб., принудительные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок от 1 до 4 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.
В 2023 г. Баунов был признан иноагентом. Минюст заявил, что он выступал против специальной операции на Украине, распространял фейки о ВС РФ и органах власти, а также сотрудничал с иноагентами.
29 июля Московский городской суд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Дело рассматривалось в закрытом режиме в особом порядке.