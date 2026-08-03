Прокуратура инициировала уголовное преследование журналиста Баунова

Материалы проверки прокуратуры направлены в Следственный комитет. По ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности) Баунову может грозить штраф от 300 000 до 500 000 руб., принудительные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок от 1 до 4 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.