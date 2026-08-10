«Одиссея» стала самым кассовым фильмом Нолана за всю карьеру
Кинолента Кристофера Нолана «Одиссея» преодолела отметку в $1,104 млрд мировых сборов и теперь занимает первое место по кассовым сборам среди всех фильмов режиссера. Об этом сообщило издание Variety.
Адаптация оригинального эпоса по сборам опередила фильм Нолана «Темный рыцарь: возрождение легенды» 2012 г., который собрал $1,08 млрд, отметили в издании. Кроме того, эта приключенческая кинокартина стала самым кассовым релизом Imax за всю историю, собрав $289 млн и обойдя «Аватар» Джеймса Кэмерона 2009 г. с $271 млн.
Как уточнило Variety, «Одиссея» собрала ошеломляющие $110 млн по всему миру, включая $79 млн за рубежом и $31,5 млн внутри США, только за четвертый уик-энд проката. Издание дополнило, что фильм 14 августа выйдет в Китае, который является вторым по величине рынком кинотеатров.
Также Variety напомнило, что Нолан стал кассовой звездой благодаря таким хитам, как трилогия «Темный рыцарь», «Начало», «Дюнкерк» и «Интерстеллар». Его фильмы собрали в сумме $7 млрд по всему миру. «Одиссея», «Темный рыцарь» 2009 г. и «Темный рыцарь: возрождение» преодолели отметку в $1млрд.
Премьера фильма состоялась 16 июля. При бюджете в $250 млн фильм стал самым дорогим проектом Кристофера Нолана. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и Зендея.
Ранее, 28 июля, переводчица поэмы Гомера «Одиссея» Эмили Уилсон выступила с жесткой критикой сценария Кристофера Нолана к одноименному фильму. В рецензии для London Review of Books она назвала сценарий «отвратительным», а персонажей – лишенными глубины. Также Уилсон подчеркнула, что ей было бы стыдно поставить свое имя под любой строкой этого сценария.