Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MAGN21,625+1,41%CNY Бирж.12,245+0,04%IMOEX2 284,92+0,16%RTSI876,02+0,16%RGBI115,22+0,03%RGBITR776,61+0,13%
Главная / Медиа /

«Одиссея» стала самым кассовым фильмом Нолана за всю карьеру

Ведомости

Кинолента Кристофера Нолана «Одиссея» преодолела отметку в $1,104 млрд мировых сборов и теперь занимает первое место по кассовым сборам среди всех фильмов режиссера. Об этом сообщило издание Variety.

Адаптация оригинального эпоса по сборам опередила фильм Нолана «Темный рыцарь: возрождение легенды» 2012 г., который собрал $1,08 млрд, отметили в издании. Кроме того, эта приключенческая кинокартина стала самым кассовым релизом Imax за всю историю, собрав $289 млн и обойдя «Аватар» Джеймса Кэмерона 2009 г. с $271 млн.

Как уточнило Variety, «Одиссея» собрала ошеломляющие $110 млн по всему миру, включая $79 млн за рубежом и $31,5 млн внутри США, только за четвертый уик-энд проката. Издание дополнило, что фильм 14 августа выйдет в Китае, который является вторым по величине рынком кинотеатров.

Так ли это: троянский конь был военной хитростью Одиссея?

Стиль жизни / Культура

Также Variety напомнило, что Нолан стал кассовой звездой благодаря таким хитам, как трилогия «Темный рыцарь», «Начало», «Дюнкерк» и «Интерстеллар». Его фильмы собрали в сумме $7 млрд по всему миру. «Одиссея», «Темный рыцарь» 2009 г. и «Темный рыцарь: возрождение» преодолели отметку в $1млрд.

Премьера фильма состоялась 16 июля. При бюджете в $250 млн фильм стал самым дорогим проектом Кристофера Нолана. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и Зендея.

Ранее, 28 июля, переводчица поэмы Гомера «Одиссея» Эмили Уилсон выступила с жесткой критикой сценария Кристофера Нолана к одноименному фильму. В рецензии для London Review of Books она назвала сценарий «отвратительным», а персонажей – лишенными глубины. Также Уилсон подчеркнула, что ей было бы стыдно поставить свое имя под любой строкой этого сценария.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её