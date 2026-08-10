«Одиссея» стала самым кассовым фильмом Нолана за всю карьеру

Ранее, 28 июля, переводчица поэмы Гомера «Одиссея» Эмили Уилсон выступила с жесткой критикой сценария Кристофера Нолана к одноименному фильму. В рецензии для London Review of Books она назвала сценарий «отвратительным», а персонажей – лишенными глубины. Также Уилсон подчеркнула, что ей было бы стыдно поставить свое имя под любой строкой этого сценария.