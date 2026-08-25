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«Просвещение» снизило цены на учебники по русскому языку и истории

Максим Цуланов

Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии после предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили в ведомстве.

В отдельных случаях цены снизились до 78%, отметили в ФАС. Служба считает, что снижение стоимости позволит сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку указанных учебников, а также обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников.

Суд в конце 2025 г. отменил предписание ФАС о штрафе на 2 млрд руб. для «Просвещения», но оставили в силе требование службы снизить цены на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии.

В ФАС утверждали, что «Просвещение» в 2021–2023 гг. установило монопольно высокие цены на учебники по истории, биологии и русскому языку, что привело к росту рентабельности издательства, «значительно превысившей среднеотраслевой уровень».

Издательство заявляло, что субъектный состав правонарушения не установлен, поскольку доминирующее положение на рынках отсутствует. Также в «Просвещении» заявляли, что «отсутствует и объективная сторона нарушения, поскольку расчет себестоимости был произведен неправильно, а размер рентабельности в нем завышен».

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