«Просвещение» снизило цены на учебники по русскому языку и истории

Издательство заявляло, что субъектный состав правонарушения не установлен, поскольку доминирующее положение на рынках отсутствует. Также в «Просвещении» заявляли, что «отсутствует и объективная сторона нарушения, поскольку расчет себестоимости был произведен неправильно, а размер рентабельности в нем завышен».