«Просвещение» снизило цены на учебники по русскому языку и истории
Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии после предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили в ведомстве.
В отдельных случаях цены снизились до 78%, отметили в ФАС. Служба считает, что снижение стоимости позволит сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку указанных учебников, а также обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников.
Суд в конце 2025 г. отменил предписание ФАС о штрафе на 2 млрд руб. для «Просвещения», но оставили в силе требование службы снизить цены на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии.
В ФАС утверждали, что «Просвещение» в 2021–2023 гг. установило монопольно высокие цены на учебники по истории, биологии и русскому языку, что привело к росту рентабельности издательства, «значительно превысившей среднеотраслевой уровень».
Издательство заявляло, что субъектный состав правонарушения не установлен, поскольку доминирующее положение на рынках отсутствует. Также в «Просвещении» заявляли, что «отсутствует и объективная сторона нарушения, поскольку расчет себестоимости был произведен неправильно, а размер рентабельности в нем завышен».