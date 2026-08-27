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Rockstar официально представила GTA 6

Сергей Пахомов

Американский разработчик компьютерных игр Rockstar Games показал дебютный геймплей Grand Theft Auto VI. Они продемонстрировали его на стриминговой платформе Netflix.

На кадрах представили несколько фрагментов, на которых можно было посмотреть на взаимодействие героев с миром игры, карту местности, физику машин и др. Продолжительность показа составила 26 минут. В дополнение к демонстрации разработчик показала скриншоты из игры.

Видео с геймплеем доступно только подписчикам стримингового сервиса. Однако в 4:00 мск запись будет размещена на официальном канале Rockstar на YouTube.

Grand Theft Auto VI – это будущий криминальный боевик в открытом мире. Игра происходит в вымышленном штате Леонида, который вдохновлен Флоридой, в том числе знакомый по прошлым частям город Вайс-Сити. Игра должна выйти 19 сентября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, на компьютере она появится позже.

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