Смольный раскрыл доходы

Самым состоятельным из членов правительства Петербурга стал вице-губернатор, глава администрации губернатора Александр Говорунов. Его доход в 2016 г. составил 16,78 млн руб. (в 2015 г. – 16,69 млн руб.), следует из декларации. При этом из трех машин у Говорунова осталась только одна – Audi Q7, Lexus RX300 и Toyota RAV4 из декларации пропали.

В 2015 г. самый высокий доход – 24,5 млн руб. – получил вице-губернатор Игорь Дивинский. В 2016 г. он был избран в Госдуму и покинул Смольный.

На втором месте по доходам – вице-губернатор Олег Марков, который задекларировал в 2016 г. 9 млн руб. По сравнению с прошлым годом, когда он указал в декларации 17,5 млн руб., его доход сократился почти вдвое.

Третьим по состоятельности чиновником в парламенте стал вице-губернатор по науке, образованию и спорту Владимир Кириллов, его доход – 4,7 млн руб. (в 2015 г. – 2,7 млн руб.). Также у Кириллова в декларации появился новый земельный участок площадью 2500 кв. м и садовый дом площадью 43,4 кв. м.

Вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко, доход которого составил 4,4 млн руб. (в 2015 г. – 2,6 млн руб.), поменял машину: вместо Mercedes-Benz ML350 в его декларации теперь указан Mercedes-Benz GLE300. По данным на официальном сайте Mercedes-Benz, рекомендованная цена GLE300 4MATIC «Особая серия» составляет 4,1 млн руб.

На высшем уровне Президент Владимир Путин в 2016 г. задекларировал 8,9 млн руб., премьер Дмитрий Медведев – 8,7 млн руб. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко получил доход в 5,9 млн руб., его жена Ирина – 103 млн руб. Губернатор Георгий Полтавченко доходы пока не раскрыл.

Вице-губернатор по здравоохранению и соцполитике Анна Митянина, которая в январе 2017 г. сменила на этом посту Ольгу Казанскую, в прошлом году получила доход в 2,5 млн руб., ее супруг – 303 538 руб. У Митяниной нет машины, зато ее муж водит Grand Cherokee, а также владеет моторно-гребной лодкой «Зеленец», катером «Гризли» 490ДС и лодочным мотором Yamaha F70AETL. В собственности у Митяниной земельный участок площадью 1500 кв. м, жилой дом (124,7 кв. м) и две квартиры (104,8 кв. м и 45 кв. м).

Наименьший доход среди членов правительства – 2,1 млн руб. – указал председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Год назад самый маленький доход был у вице-губернатора Игоря Албина (2,3 млн руб.), в этом году чиновник задекларировал 2,5 млн руб.

Номинальная средняя начисленная зарплата в Петербурге за 2016 г. – 48 684 руб., это на 10,5% больше, чем годом ранее, сообщает Петростат. Реальная средняя начисленная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, за тот же период выросла в городе на 3,3%. В целом по стране средняя зарплата по итогам 2016 г. составила 36 703 руб. в месяц (+7,7% к 2015 г.), зарплата в реальном выражении за тот же период увеличилась на 0,6%.

В то же время реальные располагаемые расходы петербуржцев (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) падают. За январь – декабрь 2016 г. этот показатель упал на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. В то же время этот показатель в Петербурге падает не так быстро, как в целом по России: по данным Росстата, реальные доходы в стране за 2016 г. снизились на 5,9%, в 2015 г. – на 3,2%, а в 2014 г. – на 0,7%.