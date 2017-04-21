Башкирия обойдется без акционерного соглашения с «Роснефтью»

Правительство Башкирии может ограничиться присутствием в совете директоров «Башнефти» и не заключать акционерное соглашение с контролирующим акционером компании, «Роснефтью, заявил премьер-министр республики Рустэм Марданов. Он отметил, что регион доволен сотрудничеством с «Роснефтью»: «Ни один инвестпроект «Роснефть» не пересмотрела, наоборот, сейчас речь идет о новых проектах». Интерфакс

Разрывы нефтепровода привели к уголовному делу

Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в выдаче ложного экспертного заключения по промышленной безопасности одного из трубопроводов «РН-Юганскнефтегаза» («дочка» «Роснефти»), сообщило управление СКР по ХМАО. В 2016 г. «НПП «Уралнефтегаздиагностика» выдало заведомо ложное заключение на нефтепровод, оно противоречило состоянию объекта и требованиям закона», считает следствие. В результате эксплуатации нефтепровода на нем происходили разрывы, повлекшие загрязнение нефтью окружающей среды, уничтожение и порчу лесных почв на площади свыше 7,8 га. Интерфакс

«Северсталь» снизила риски налоговых

претензий «Северсталь» оценивает возможные налоговые претензии в $132 млн, говорится в ее отчете за I квартал. На конец 2016 г. она ожидала претензий на $400 млн (24,3 млрд руб.). Компания полагает, что создала адекватные резервы в отношении прочих вероятных налоговых исков. «Руководство не согласно с предъявленными исками и считает, что группа действовала во всех существенных аспектах в соответствии со всем существующим применимым законодательством», – отмечается в отчете. «Северсталь» проиграла налоговикам в суде спор на 982 млн руб. доначисленных налогов и пеней за 2011 г. Интерфакс Венесуэла национализировала завод GM

Крупнейший автопроизводитель США General Motors (GM) в четверг остановил работу в Венесуэле после того, как власти страны заявили о национализации ее завода и всей продукции. GM назвала это «незаконным захватом ее активов». В General Motors Venezolana (GMV) работает почти 2700 человек, у GM около 80 автодилеров в стране со штатом в 3900 человек. «GMV решительно отвергает самовольные действия, предпринятые властями, и будет решительно принимать все юридические меры в пределах и за пределами Венесуэлы для защиты своих прав», – говорится в заявлении автопроизводителя. Интерфакс