Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Вкратце

Вкратце

АСВ не хочет судиться по техническим кредитам

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может отказаться от судебного взыскания задолженности по техническим кредитам банков-банкротов ради минимизации издержек, заявила заместитель гендиректора АСВ Мария Филатова. Сейчас закон о банкротстве обязывает агентство судиться по каждому кредиту. Интерфакс

ЦБ оценит по эмиссии

ЦБ планирует опираться на рейтинги эмиссий ценных бумаг, а не на рейтинги эмитентов, сообщил его представитель. Это позволит точнее оценивать риски при инвестировании. Переход на новые требования будет поэтапным, поскольку повлечет за собой дополнительные расходы для эмитентов. Интерфакс

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