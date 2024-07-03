На железных дорогах стало меньше брошенных поездов

На железных дорогах стало меньше брошенных поездовРЖД чаще отказывает операторам в перевозке грузов
На железнодорожных путях общего пользования в январе – марте 2024 г. РЖД было временно отставлено от движения 14 429 грузовых поездов. Об этом говорится в презентации Национального исследовательского центра (НИЦ) «Перевозки и инфраструктура», с которой ознакомились «Ведомости». Этот показатель на 19% ниже аналогичного периода 2023 г.
НИЦ считает брошенным грузовой поезд, который «задерживается в продвижении к станции назначения по коммерческим, техническим или технологическим причинам». При этом сам состав может стоять как с локомотивом, так и без него. Отставленным от движения он будет считаться в случае простоя на промежуточной станции более 6 часов, на технической – более 12 часов, следует из презентации НИЦа.
Условным термином «брошенный поезд», как правило, определяется состав, оставленный без локомотива на боковом пути станции более чем на 24 часа, сказал «Ведомостям» представитель РЖД. Показатель включает в себя отдельные вагоны и группы вагонов, находящиеся в ожидании выполнения технологических операций, уточняет он. Груженые поезда останавливают на станциях в случае неприема груза грузополучателями, порожние вагоны могут простаивать из-за занятости пути или неготовности к их приему со стороны грузоотправителя, отмечает представитель монополии.