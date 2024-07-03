На железных дорогах стало меньше брошенных поездов

НИЦ считает брошенным грузовой поезд, который «задерживается в продвижении к станции назначения по коммерческим, техническим или технологическим причинам». При этом сам состав может стоять как с локомотивом, так и без него. Отставленным от движения он будет считаться в случае простоя на промежуточной станции более 6 часов, на технической – более 12 часов, следует из презентации НИЦа.