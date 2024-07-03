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На железных дорогах стало меньше брошенных поездов

РЖД чаще отказывает операторам в перевозке грузов
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

На железнодорожных путях общего пользования в январе – марте 2024 г. РЖД было временно отставлено от движения 14 429 грузовых поездов. Об этом говорится в презентации Национального исследовательского центра (НИЦ) «Перевозки и инфраструктура», с которой ознакомились «Ведомости». Этот показатель на 19% ниже аналогичного периода 2023 г.

НИЦ считает брошенным грузовой поезд, который «задерживается в продвижении к станции назначения по коммерческим, техническим или технологическим причинам». При этом сам состав может стоять как с локомотивом, так и без него. Отставленным от движения он будет считаться в случае простоя на промежуточной станции более 6 часов, на технической – более 12 часов, следует из презентации НИЦа.

Условным термином «брошенный поезд», как правило, определяется состав, оставленный без локомотива на боковом пути станции более чем на 24 часа, сказал «Ведомостям» представитель РЖД. Показатель включает в себя отдельные вагоны и группы вагонов, находящиеся в ожидании выполнения технологических операций, уточняет он. Груженые поезда останавливают на станциях в случае неприема груза грузополучателями, порожние вагоны могут простаивать из-за занятости пути или неготовности к их приему со стороны грузоотправителя, отмечает представитель монополии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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