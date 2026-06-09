Итоги торгов на Мосбирже 9 июня

Рубль во вторник продолжил восстанавливаться после импульса роста валют в начале июня, говорит аналитик. В ближайшее время можно ожидать возобновления роста доллара в направлении 74–75 руб., а юаня – к 11 руб., считает Смирнов. Этому может способствовать сразу несколько факторов, указывает он: увеличенные более чем в 4 раза ежедневные продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила, ожидания снижения ключевой ставки на следующей неделе, оживление спроса со стороны импортеров, а также начало сезона отпусков.