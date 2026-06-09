Итоги торгов на Мосбирже 9 июня

Итоги торгов на Мосбирже 9 июняРыночные условия были некомфортными, поэтому индекс Мосбиржи был волатильным
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 9 июня, увеличился на 0,2% до 2522,77 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,17% и составил 1800,39 пункта.
Лидерами роста во вторник стали бумаги АФК «Система» (+4,43%), Ozon (+4,14%), VK (+3,64%), «Яндекса» (+2,82%) и «Т-технологий» (+2,49%). В аутсайдерах оказались бумаги «Интер РАО» (-10,78%), «Роснефти» (-2,74%), ЮГК (-2,67%), Совкомбанка (-1,73%) и En+ Group (-1,5%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 13 коп. до 10,57 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 71,73 руб. (-1,53 руб.). Официальный курс евро составил 82,78 руб. (-2,50 руб.). Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 3,55% до $90,9/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 4,12% до $87,54/барр.
Индекс Мосбиржи провел волатильный день, начав торги со спуска под 2500 пунктов и выйдя в умеренный плюс ближе к вечеру, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Рыночные условия были некомфортными, отмечает он: рубль укреплялся, цены на нефть снизились на оптимистичных заявлениях американского президента Дональда Трампа о возможном заключении сделки с Ираном в ближайшие дни.
Но 2500 пунктов по индексу Мосбиржи – важный технический рубеж, от которого может быть отскок в середину диапазона 2500–2600 пунктов, полагает Смирнов.
Ситуация на мировых фондовых рынках улучшилась на фоне надежд на деэскалацию на Ближнем Востоке, указывает Смирнов. В КНР настрой поддержали сильные данные по торговому балансу, добавляет эксперт. Статистика по американскому экспорту и импорту оказалась в рамках прогноза – местные площадки начали торги в небольшом плюсе, отмечает он.
В середине недели будут опубликованы индексы потребительских цен США и Китая за май. В этот же день Росстат обнародует недельный отчет по инфляции и ИПЦ за прошлый месяц. Эти данные важны в контексте приближающегося заседания ЦБ по ключевой ставке, указывает Смирнов. Росимущество в среду планирует подвести итоги аукциона по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК). Банк России опубликует макроэкономический опрос.
Рубль во вторник продолжил восстанавливаться после импульса роста валют в начале июня, говорит аналитик. В ближайшее время можно ожидать возобновления роста доллара в направлении 74–75 руб., а юаня – к 11 руб., считает Смирнов. Этому может способствовать сразу несколько факторов, указывает он: увеличенные более чем в 4 раза ежедневные продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила, ожидания снижения ключевой ставки на следующей неделе, оживление спроса со стороны импортеров, а также начало сезона отпусков.
В то же время рубль поддерживается притоком высокой экспортной выручки, сформированной в период весеннего роста цен на нефть, добавляет эксперт. Эти поступления могут идти неравномерно, что способно отражаться на динамике курса, рассуждает он.