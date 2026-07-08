Автомобильный стартап «Кама» начал задерживать зарплаты и увольнять сотрудников

Разработчик первого российского серийного электромобиля «Атом» – АО «Кама» задерживает выплаты заработной платы персоналу. Это следует из заявления одного из сотрудников, поданного в первичную профсоюзную организацию «Т1 клауд» 29 июня 2026 г. (входит в структуру всероссийского профсоюза). «Ведомости» ознакомились с обращением. В нем автор просит дать правовую оценку действиям «Камы» в связи с систематическими нарушениями сроков выплаты зарплаты, помочь с подготовкой обращений в Госинспекцию труда и прокуратуру для проведения проверки по факту нарушений и принять меры профсоюзного контроля к компании.