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Главная / Технологии /

Автомобильный стартап «Кама» начал задерживать зарплаты и увольнять сотрудников

Компания все еще рассчитывает запустить производство электрокара в этом году
Анна Устинова
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Разработчик первого российского серийного электромобиля «Атом» – АО «Кама» задерживает выплаты заработной платы персоналу. Это следует из заявления одного из сотрудников, поданного в первичную профсоюзную организацию «Т1 клауд» 29 июня 2026 г. (входит в структуру всероссийского профсоюза). «Ведомости» ознакомились с обращением. В нем автор просит дать правовую оценку действиям «Камы» в связи с систематическими нарушениями сроков выплаты зарплаты, помочь с подготовкой обращений в Госинспекцию труда и прокуратуру для проведения проверки по факту нарушений и принять меры профсоюзного контроля к компании.

Задержка по зарплате в мае этого года была у 150 сотрудников компании, а с 25 июня она коснулась всех работников, говорит председатель «Т1 клауд» Артем Семенов, ссылаясь на личные обращения сотрудников в профсоюз. Среднесписочная численность персонала «Камы» в I квартале 2026 г. составляла 1259 человек, следует из штатного расписания, переданного одному из сотрудников профсоюза.

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