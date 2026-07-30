Итоги торгов на Мосбирже 30 июля

Рубль 30 июля ускорил снижение. Доллар на межбанке забрался выше 80 руб., а юань заходил под 11,9 руб. – валюты обновили четырехмесячные максимумы. Несмотря на относительно высокие цены на нефть, рубль может постепенно терять поддержку из-за того, что в курс сейчас главным образом транслируются цены июня, когда котировки нефти ощутимо снижались, отмечает эксперт. Параллельно может расти спрос на валюту со стороны импортеров. Кроме того, в разгаре туристический сезон.