Итоги торгов на Мосбирже 30 июля

Итоги торгов на Мосбирже 30 июляНесмотря на общее снижение, акции отдельных эмитентов поддержали финансовые отчеты
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 30 июля, упал на 1,22% до 2209,84 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,84% и составил 871,74 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Русагро» (+3,8%), «Фосагро» (+1,98%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+0,68%), обыкновенные акции «Циана» (+0,92%) и МКБ (+0,35%). В аутсайдерах оказались бумаги Ozon (-3,92%), «Лукойла» (-3,58%), НЛМК (-3,55%), Совкомбанка (-3,35%) и «Роснефти» (-3,31%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,3% (-4 коп.) до 11,75 руб. Курс доллара США Банк России повысил до 79,86 руб. (+50 коп.), евро – до 90,88 руб. (+67 коп.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,95% до $87,25/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,13% до $84,34/барр.
Индекс Мосбиржи 30 июля сильно стартовал и поднимался выше 2280 пунктов, но во второй половине сессии продавцы перехватили инициативу, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Цены на нефть развернулись вниз на сообщениях МИД Пакистана о том, что переговорный процесс между Ираном и США продолжается, несмотря на боевые действия. Валютный фактор сопутствовал покупкам акций экспортеров – доллар превысил 80 руб., отметил эксперт.
Недельный отчет Росстата по инфляции показал неоднозначную картину: он сократился до 0,04% с 0,17% неделей ранее, а годовая инфляция ускорилась до 5,95% с 5,84%. Позитивным моментом он назвал торможение роста цен на бензин до 0,56% с 1,66% за предшествующую неделю. Акции отдельных эмитентов поддержали хорошие финансовые отчеты за первое полугодие 2026 г.
В глобальном разрезе на риск-аппетит накануне оказали давление итоги заседания Федеральной резервной системы 28–29 июля, добавил Смирнов. Хотя уровень ставок остался неизменным (3,5–3,75%), ястребиные комментарии главы регулятора Кевина Уорша увеличили опасения, что высокие ставки будут удерживаться долго. Кроме того, результаты ряда крупных IT-компаний США не оправдали ожиданий рынка. Тем не менее американские индексы 30 июля торговались в плюсе. Вероятно, поддержку оказывают сигналы возможного возобновления дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке, отметил эксперт.
В КНР 31 июля выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и в услугах (PMI) за июль, а в еврозоне станет известен предварительный индекс потребительских цен за прошедший месяц. На российском рынке компания «Мать и дитя» представит операционные результаты за II квартал 2026 г., «Норникель» раскроет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие, «Европлан» – по РСБУ.
Без появления свежих драйверов участники торгов могут быть склонны к фиксации прибыли перед выходными, считает Смирнов. Индекс Мосбиржи он ожидает в пределах 2150–2270 пунктов.
Рубль 30 июля ускорил снижение. Доллар на межбанке забрался выше 80 руб., а юань заходил под 11,9 руб. – валюты обновили четырехмесячные максимумы. Несмотря на относительно высокие цены на нефть, рубль может постепенно терять поддержку из-за того, что в курс сейчас главным образом транслируются цены июня, когда котировки нефти ощутимо снижались, отмечает эксперт. Параллельно может расти спрос на валюту со стороны импортеров. Кроме того, в разгаре туристический сезон.
Динамика ставки на однодневные займы в юанях указывает на локальный дефицит юаней, отмечает Смирнов. Вместе с тем индекс гособлигаций RGBI обновил месячные максимумы, в моменте поднявшись выше 115,7 пункта. Рынок ждет на будущей неделе объявления Минфином объема операций по бюджетному правилу на август. Ожидания по курсам на 31 июля – 79–81 руб./$ и 11,65–11,95 руб./юань.