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Совфед одобрил закон о периоде «охлаждения» в потребительском кредитовании

Ведомости

Сенаторы Совета Федерации (СФ) единогласно одобрили законопроект, который вводит период охлаждения по потребительским кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

Накануне Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях. Основная цель этой инициативы – защитить граждан от оформления кредитов под давлением мошенников, которые после этого убеждают перевести полученные средства на свои счета.

Документ вводит так называемый период охлаждения при выдаче займов. Так, операции с деньгами будут приостановлены на четыре часа для сумм от 50 000 до 200 000 руб., 48 часов – для сумм от 200 000 руб. Норма о периоде охлаждения заработает с 1 сентября.

«Отсрочка даст заемщикам дополнительное время для тщательного анализа своих действий. Если человек поймет, что заключить кредитный договор его вынудили, то он сможет обратиться в банк и отказаться от обязательств», – отметил заместитель председателя СФ Николай Журавлев.

Данное ограничение не будет применяться к кредитам на сумму менее 50 000 руб., а также к ипотечным и образовательным кредитам, автокредитам и займам на рефинансирование.

Покупка товаров и услуг в кредит без охлаждающего периода будет возможна только при личном присутствии заемщика в магазине или организации (что касается POS-кредитов в режиме офлайн). Отсрочка в проведении операций также не затронет кредиты и займы, если по договору участвуют несколько созаемщиков или имеется поручительство.

Помимо этого, в документе предусмотрено, что банки не смогут выдавать электронные средства оплаты, включая банковские карты, лицам, занесенным в базу данных регулятора, касающуюся случаев мошенничества. На действующих картах для таких клиентов будет введен лимит на переводы в адрес третьих лиц – не более 100 000 руб. в месяц.

На токенизированные (виртуальные) карты банки не смогут зачислять больше 50 000 руб. в течение 48 часов после их выпуска.

В СФ пояснили, что важной новацией также является освобождение заемщиков от обязанности выплачивать кредит в случае нарушения кредитной организацией процедур по выявлению и предотвращению мошеннических операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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