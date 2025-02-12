Совфед одобрил закон о периоде «охлаждения» в потребительском кредитовании
Сенаторы Совета Федерации (СФ) единогласно одобрили законопроект, который вводит период охлаждения по потребительским кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.
Накануне Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях. Основная цель этой инициативы – защитить граждан от оформления кредитов под давлением мошенников, которые после этого убеждают перевести полученные средства на свои счета.
Документ вводит так называемый период охлаждения при выдаче займов. Так, операции с деньгами будут приостановлены на четыре часа для сумм от 50 000 до 200 000 руб., 48 часов – для сумм от 200 000 руб. Норма о периоде охлаждения заработает с 1 сентября.
«Отсрочка даст заемщикам дополнительное время для тщательного анализа своих действий. Если человек поймет, что заключить кредитный договор его вынудили, то он сможет обратиться в банк и отказаться от обязательств», – отметил заместитель председателя СФ Николай Журавлев.
Данное ограничение не будет применяться к кредитам на сумму менее 50 000 руб., а также к ипотечным и образовательным кредитам, автокредитам и займам на рефинансирование.
Покупка товаров и услуг в кредит без охлаждающего периода будет возможна только при личном присутствии заемщика в магазине или организации (что касается POS-кредитов в режиме офлайн). Отсрочка в проведении операций также не затронет кредиты и займы, если по договору участвуют несколько созаемщиков или имеется поручительство.
Помимо этого, в документе предусмотрено, что банки не смогут выдавать электронные средства оплаты, включая банковские карты, лицам, занесенным в базу данных регулятора, касающуюся случаев мошенничества. На действующих картах для таких клиентов будет введен лимит на переводы в адрес третьих лиц – не более 100 000 руб. в месяц.
На токенизированные (виртуальные) карты банки не смогут зачислять больше 50 000 руб. в течение 48 часов после их выпуска.
В СФ пояснили, что важной новацией также является освобождение заемщиков от обязанности выплачивать кредит в случае нарушения кредитной организацией процедур по выявлению и предотвращению мошеннических операций.