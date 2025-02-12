Совфед одобрил закон о периоде «охлаждения» в потребительском кредитовании

Покупка товаров и услуг в кредит без охлаждающего периода будет возможна только при личном присутствии заемщика в магазине или организации (что касается POS-кредитов в режиме офлайн). Отсрочка в проведении операций также не затронет кредиты и займы, если по договору участвуют несколько созаемщиков или имеется поручительство.