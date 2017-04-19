Выборы Европы

В ближайшее воскресенье во Франции пройдут плановые президентские выборы, а во вторник в Великобритании премьер Тереза Мэй объявила о проведении внеплановых парламентских выборов 8 июня. И в Британии, и в континентальной Европе содержанием выборов становится своего рода перезаключение общественного договора по результатам прошлогодних событий. В Британии это договоренность признать решение о выходе из ЕС свершившимся фактом и достигать наиболее выгодных условий выхода. На континенте – признание проекта единой Европы стоящим стараний и готовность сосредоточиться на его отладке.

По словам Мэй, досрочные выборы (по плану они должны были пройти в 2020 г.) необходимы для стабильности государства в ходе переговоров об условиях выхода из ЕС, которому сейчас мешает сопротивление оппозиции: «Страна действует как единое целое, а Вестминстер – нет». На предыдущих выборах в мае 2015 г. консерваторы получили 37%, а лейбористы – 30% голосов, сейчас, по данным YouGov, за консерваторов готовы голосовать 44%, а за лейбористов – 23%. В интересах Мэй воспользоваться удачным для консерваторов раскладом и подтвердить собственный мандат на всенародных выборах (в июле 2016 г. она была выбрана внутрипартийным голосованием). Четкая позиция по Brexit позволяет Мэй заручиться поддержкой избирателей и дает ей мандат на более решительную внутреннюю политику.