Выборы Европы
- Николай Эппле
- / Ведомости
В ближайшее воскресенье во Франции пройдут плановые президентские выборы, а во вторник в Великобритании премьер Тереза Мэй объявила о проведении внеплановых парламентских выборов 8 июня. И в Британии, и в континентальной Европе содержанием выборов становится своего рода перезаключение общественного договора по результатам прошлогодних событий. В Британии это договоренность признать решение о выходе из ЕС свершившимся фактом и достигать наиболее выгодных условий выхода. На континенте – признание проекта единой Европы стоящим стараний и готовность сосредоточиться на его отладке.
По словам Мэй, досрочные выборы (по плану они должны были пройти в 2020 г.) необходимы для стабильности государства в ходе переговоров об условиях выхода из ЕС, которому сейчас мешает сопротивление оппозиции: «Страна действует как единое целое, а Вестминстер – нет». На предыдущих выборах в мае 2015 г. консерваторы получили 37%, а лейбористы – 30% голосов, сейчас, по данным YouGov, за консерваторов готовы голосовать 44%, а за лейбористов – 23%. В интересах Мэй воспользоваться удачным для консерваторов раскладом и подтвердить собственный мандат на всенародных выборах (в июле 2016 г. она была выбрана внутрипартийным голосованием). Четкая позиция по Brexit позволяет Мэй заручиться поддержкой избирателей и дает ей мандат на более решительную внутреннюю политику.
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