Зачистка Google
- Владимир Рувинский
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Быстрое расширение российской законодательной базы, ограничивающей распространение того или иного контента в интернете, дало свои плоды. По итогам 2016 г. Россия вышла на первое место в мире по числу запросов от госорганов в Google на удаление или блокировку противоправного контента, следует из отчета компании. За год количество таких запросов на удаление информации выросло на рекордные 478% до 13 200 – это более половины запросов, полученных интернет-гигантом в 2016 г. от всех остальных стран. Большинство российских обращений в Google – 72% – было удовлетворено.
Запросы на удаление или блокировку информации через Google – это продолжение вычистки из интернета контента, заблокированного для российского пользователя на основании российских законов, но оставшегося в поисковой выдаче, в облачном хранилище или на принадлежащих Google сервисах YouTube и Twitter.
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