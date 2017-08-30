Богатые женщины в России беднее богатых мужчин – но только не жены чиновников

Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: От редакции: Бизнес на жене

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Богатые женщины, как и женщины вообще, в России гораздо беднее мужчин. Елена Батурина, самая состоятельная женщина в России, занимает лишь 90-е место в общем списке российских богачей. Но жены чиновников гораздо богаче мужей.

Российские женщины в среднем зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины (данные Росстата). Это логичное следствие гендерного неравноправия, которое, как ни прискорбно, все еще характерно для общественных отношений в нашей стране. Но есть небольшая и непостоянная социальная группа женщин, которая зарабатывает больше. Это жены чиновников и депутатов.