Кандидат в мешке

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Социологи придумали несуществующего политика Андрея Семенова, который якобы выдвигается на пост президента на выборах-2018 и которого якобы уже публично поддержал Владимир Путин Peter Andrews / Reuters

Сначала для тех, кто не в курсе, поясню, о чем вообще идет речь.

На прошлой неделе «Левада-центр» рассказал об эксперименте, проведенном, чтобы выяснить, «насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян». Социологи придумали несуществующего политика Андрея Семенова, который якобы выдвигается на пост президента на выборах-2018 и которого якобы уже публично поддержал Владимир Путин, и поинтересовались, готовы ли россияне за него проголосовать. 3% опрошенных в ответ сказали, что слышали об этом и готовы поддержать путинского выдвиженца, еще 8% тоже оказались в курсе, но голосовать за Семенова не пожелали. 15% ничего о преемнике не знают, но все равно хотят отдать за него голос. Наконец, 63% ничего о Семенове не слышали и голосовать за него не готовы.

Следующая операция «Преемник» вряд ли пройдет ранее 2024 г., но эксперимент «Левада-центра» позволяет уже сейчас понять ее некоторые особенности.

Как известно, сменщика президенту в России искали всего дважды. В 1999 г. для раскрутки никому не известного директора ФСБ Владимира Путина потребовалась маленькая победоносная война, оказавшаяся, правда, не такой уж и маленькой, но по сравнению с первой чеченской кампанией вполне себе победоносной. В 2008 г. обоих кандидатов в преемники избиратели знали гораздо лучше, но и тогда не обошлось без дорогостоящих программ – национальных проектов от Дмитрия Медведева и военной реформы от Сергея Иванова.

Теперь же, как выяснилось, ничего этого не надо: достаточно просто указать пальцем на нужного кандидата – и почти 20% рейтинга у него уже есть. Ну а если этот палец покажет лично Путин в прямом эфире, то, пожалуй, и победа в первом туре преемнику будет гарантирована.

Правда, есть еще те 63%, которые не купились на военно-социологическую хитрость и отказались голосовать за кандидата в мешке. «Левада-центр» предполагает, что эти люди «устойчивы к давлению позиции большинства» и к коллективным одобрительным представлениям о действующей власти. Но можно сделать и другой вывод. Что эти россияне, во-первых, внимательно смотрят телевизор, а во-вторых, точно знают, что если чего-то в эфире не показывают, то его и в природе не существует. А вот когда им действительно покажут на экране этого кандидата Семенова рядом с Путиным – вот тогда они с чистой совестью перейдут в категорию «слышали и проголосуем».