Статья опубликована в № 4446 от 09.11.2017 под заголовком: Поверить в инфляцию
Поверить в инфляцию
Почему инфляционные ожидания россиян хуже данных Росстата
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Жизнь россиян не так хороша, как статистика – или же россияне пока не готовы в нее поверить. На фоне заметного замедления базовой инфляции – один минимум сменяет другой – инфляционные ожидания россиян растут, показал опрос, проведенный по заказу Центробанка в октябре. Разрыв значительный: рост потребительских цен в годовом выражении в октябре составил 2,7%, а ожидания – 9,9%.
Такое расхождение – следствие инерционности привыкания к низкой инфляции и неуверенность, что она надолго, считают экономисты: россияне уже привыкли жить в других обстоятельствах. Последние годы инфляция колебалась в пределах от 6 до 16%; цель Центробанка – 4% в устойчивом режиме.
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