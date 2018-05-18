Какая польза от футбола

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Чемпионат мира по футболу – это не только праздник спорта, но и возможность для принимающей страны получить экономическую выгоду. Это аксиома. В случае России чемпионат в краткосрочной перспективе привлечет туристов, но рост едва ли будет драматичным, а в долгосрочной перспективе затраты на проведение чемпионата едва ли приведут к заметному росту экономики, полагают аналитики инвестподразделения швейцарской банковской группы UBS.

Россия станет третьей по счету после ЮАР и Бразилии развивающейся страной, кто примет у себя чемпионат мира по футболу. России есть что предложить туристам: 28 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, удивительное природное и культурное разнообразие – потенциал большой, отмечают аналитики UBS. Но до сих пор в Россию приезжает меньше туристов, чем в такие сравнительно небольшие страны, как Малайзия или Турция, не говоря уже о грандах туризма вроде Франции или Испании. По мнению аналитиков UBS, за счет эффекта низкой базы инвестиции в подготовку и проведение чемпионата ($12 млрд, или 0,7% номинального ВВП в ценах 2017 г., оценивает UBS) потенциально могли бы принести России бо́льшую отдачу, чем в большинстве европейских стран.