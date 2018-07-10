Уроки коллективного спасения

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18 дней в Таиланде разворачивались события, сравнимые по драматизму с трагедией российской подлодки «Курск», – только со счастливым концом. 12 футболистов-подростков из юниорской команды «Дикие вепри» и их 25-летний тренер ушли на экскурсию в пещерный комплекс Тхам-Луан и пропали. На десятый день после пропажи их обнаружили в подземной пещере примерно в 5 км от выхода, но вывести их наверх тем же путем было невозможно: путь назад был затоплен проливными дождями. Вчера операция завершилась – всех благополучно вывели из пещеры, что стало возможным благодаря эффективной работе спасателей со всего мира.

В спасении команды участвовали представители более десятка стран. Командой дайверов руководили тайские «морские котики», к ней присоединились аквалангисты и специалисты «со всего мира», сообщали местные СМИ. Физически отыскали подростков в пещерном комплексе британские дайверы, которым потребовалось 11 часов, чтобы добраться до подземной «комнаты», где в полной темноте находились «Вепри», и вернуться. Наладить связь оставшихся в пещере людей с внешним миром помогла израильская фирма Maxtech Network, установившая устройства радио- и видеосвязи и передачи данных. Откачку воды организовала американская компания Xylem, участвовавшая в спасении шахтеров в Чили. Для спасательной операции исполнительный директор Патрик Декер мобилизовал инженеров, которым удалось на 40% против обычного повысить мощность откачивающих насосов. Свою помощь предложил и Илон Маск, быстро собравший с инженерами специальную капсулу с двигателем – фактически мини-субмарину, в которой можно было перевезти под водой одного подростка. Это было бы смело, но детей решили выводить с помощью аквалангов. В пещере с ними все это время оставался врач-австралиец, а непосредственно их вызволением занималась команда из 13 аквалангистов, в составе которой были в том числе британцы и израильтянин.