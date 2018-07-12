От редакции
Статья опубликована в № 4607 от 12.07.2018 под заголовком: Триумф конспирологии

Как россияне увлеклись конспирологией

Рост верящих в «мировое правительство» до рекордных 67% – это следствие распространения fake news и признак ослабления навыка аналитически обрабатывать информацию в целом
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Россияне увлеклись конспирологией. Если в 2014 г. в существование тайного «мирового правительства» – корневую для россиян теорию заговора – верили 45%, то в 2018 г. – уже 67%, показал майский опрос ВЦИОМа. Это максимальное значение за постсоветское время, зафиксированное социологами разных служб, что свидетельствует об ослаблении навыков аналитически обрабатывать информацию и принимать неслучайные осознанные решения.

Концепция «мирового правительства» в нынешнем виде оформилась в середине ХХ в., но ее протоварианты возникли в XVIII в. с распространением в Европе тайных обществ, в том или ином виде она популярна сегодня в США и Европе. В России рост популярности сравним с эпидемией – главным образом за счет неопределившихся, доля которых за четыре года упала в 2,5 раза – до 9% (еще на четверть – до 24% – снизилась доля тех, кто в «мировое правительство» не верит). Источники заражения разные: больше всего респондентов – 10% – ссылались на телевидение и «литературу» по теме, остальные – на различные события и их интерпретации («войны, революции, перевороты» – 6%, «действия против России, санкции» – 5%). И это не удел малообразованных: в «мировое правительство» верят 68% респондентов с высшим образованием (в 2014 г. – 51%).

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Комментарии  ()
k.puzansky
07:28 12.07.2018
Две третьих, однако. Как мы привыкли, что за нас всё решают...
20
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