От редакции
Статья опубликована в № 4636 от 22.08.2018 под заголовком: Слушания вместо дискуссии

Почему слушания не могут заменить дискуссию

Слушания по пенсионной реформе в Госдуме стали местом обсуждения не концепции реформы, а фактически принятого решения
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Имитация дискуссии не может заменить настоящую дискуссию, даже если эта имитация красиво обставлена. Прошедшие наконец в Госдуме в доселе не существовавшем формате парламентско-общественные слушания уже принятого силами депутатов от «Единой России» в первом, концептуальном, чтении закона о повышении пенсионного возраста подтвердили острую нехватку содержательного публичного обсуждения важнейшей темы нового путинского срока – но полноценным обсуждением так и не стали. Парламентская трибуна стала местом только проговаривания того, что уже и так заложено в законопроект, – фактически местом легитимации уже принятого решения в заданной конфигурации.

Наша задача – понять, как доработать инициативу ко второму чтению, чтобы снизить риски, обозначил рамки слушаний глава профильного комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Формально – да, период между первым и вторым чтением законопроекта – это время, когда готовятся поправки, которые, случается, меняют законопроект до неузнаваемости. Проблема, однако, в том, что принципиально меняющих идею правительства реплик, которые могли бы потом лечь в основу таких поправок, в зале заседаний Госдумы не прозвучало. Спикеры-эксперты, как мантру, повторяли, что откладывать вопрос нельзя и пенсионный возраст повышать нужно именно сейчас и именно в предложенных рамках, но есть идеи, как сгладить отдельные неприятные моменты; долгожданного экономического обоснования от правительства не было обнародовано и здесь, в Госдуме. Не прозвучали и предложения попробовать найти деньги где-либо еще: пересмотреть военные расходы, например, или выставить на приватизацию какие-либо госактивы.

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