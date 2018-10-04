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Статья опубликована в № 4668 от 05.10.2018 под заголовком: Куда тянется рука Кремля

Куда тянется рука Кремля

Если обвинения Запада против российских спецслужб верны, то цели кибератак — это список важнейших для Кремля проектов
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Максим Трудолюбов

Спецслужбы – сила, самая близкая к политическому руководству. Так должно быть по смыслу. Армия – уже подальше, это институт, который хотя бы в силу размеров обрастает своими интересами. Другие служивые корпорации – еще дальше. А спецслужбы – ближайший инструмент. Если есть в природе «рука Кремля» (как и «рука Вашингтона», и всех прочих столиц), то вот она.

Поэтому интересно смотреть, куда политическое руководство направляет усилия своих «рук». В американском судебном постановлении от 4 октября, где семи российским гражданам предъявлены обвинения в попытке несанкционированного доступа к компьютерным системам разных организаций, названы предполагаемые цели атаки – Всемирное антидопинговое агентство, Антидопинговое агентство США, Канадский центр этики спорта, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, Спортивный арбитражный суд, FIFA, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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