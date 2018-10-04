Нидерланды обвинили ГРУ в попытке украсть данные о крушении Boeing в Донбассе
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) России пытались украсть данные расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
«Мы знали о том, что российские спецслужбы заинтересованы этим расследованием, и приняли соответствующие меры», — сказала Бейлевелд во время пресс-конференции, ее слова приводит агентство Associated Press.
В четверг Нидерланды объявили о высылке четырех россиян, подозреваемых в подготовке кибератаки на системы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту самолета были 298 человек (большинство из них были голландскими подданными), все они погибли.
Нидерланды считают Россию причастной к крушению самолета. В мае совместная следственная группа сообщила, что сбивший лайнер зенитный ракетный комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска.
В сентябре Министерство обороны России представило свою версию событий. По данным Минобороны, ракета, сбившая Boeing, была изготовлена в подмосковном Долгопрудном, но в 1986 г. отправлена в воинскую часть советской армии, вошедшую после распада СССР в состав вооруженных сил Украины. Это, по мнению Минобороны, подтверждает причастность Киева к крушению лайнера.