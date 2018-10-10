Зачем эксперту репутация
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Рособрнадзору поставили на вид низкий уровень квалификации экспертов, на основании заключений которых ведомство выносит решение о наказании вузов за нарушения федеральных стандартов качества высшего образования. О «многих претензиях» заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова: она не назвала источник претензий, но ее слова прозвучали сразу после того, как о многочисленных заимствованиях в научных работах экспертов Рособрнадзора заявил «Диссернет» – независимое научное сообщество, которое борется с плагиатом в научных работах чиновников и депутатов. Похоже, это первый случай, когда выводы «Диссернета», пусть и не упоминая его, поддержал госслужащий такого уровня.
Как следует из доклада «Диссернета», половина проверенных экспертов оказалась причастна к защите диссертаций с обширными некорректными и неучтенными заимствованиями. По их данным, эксперты Рособрнадзора оказались даже более склонны к нарушению академических норм, чем российские ученые в целом. «Непрофессионализм и несоблюдение этических норм экспертами Рособрнадзора подрывает доверие к проверкам, проводящимся этой организацией», – считают авторы доклада, регулятор не в состоянии обеспечить должный уровень отбора экспертов и ничего не может поделать с теми, кто себя опорочил. Неработоспособность действующего порядка отбора экспертов фактически признала и Голикова.
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