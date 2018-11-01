Когда открытость данных не работает

Юрист Дарья Кузнецова и экономист Дмитрий Скугаревский о том, как фрагментарность и ошибки открытых данных делают их бесполезными

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Информация должна быть представлена в формате, позволяющем проводить аналитическую работу и систематизировать данные Максим Стулов / Ведомости

Помимо рубля и рыночной капитализации крупных компаний в России недооценена и открытость государства. Эта мысль может показаться странной и контринтуитивной. Действительно, о какой открытости можно говорить, если доля закрытых расходов федерального бюджета увеличится, по расчетам экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, с 11,6% в 2012 г. до 20,6% к 2021 г.?

В статье «Как выглядят российские суды в глазах людей» («Ведомости», 25.10.2018) мы описали, как открытость судебной системы в виртуальном мире (расписание заседаний, образцы документов, калькулятор пошлины, тексты решений и др. свободно доступны на сайтах судов) входит в противоречие с ее закрытостью в реальном мире, когда аппарат суда не склонен отвечать на обращения посетителей. На сайтах судов публикуется много информации, а в судебной системе есть понимание, что открытость важна, но в реальности дела обстоят иначе.

По мнению председателя Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России Николая Тимошина, публикация заключений о рекомендации кандидатов на должность судьи региональными ККС – это один из факторов усиления независимости судей и судов. Согласно председателю ВККС, «превентивный, профилактический эффект публикаций может возникнуть только в насыщенной конкретными фактами информационной среде». Несмотря на такую позицию ВККС и положения закона об обеспечении доступа к информации о деятельности судов, только 32 из 85 региональных ККС опубликовали на своих сайтах заключения квалификационных коллегий хотя бы раз и только в 23 из них заключения публикуются регулярно и в полном объеме, как показал мониторинг Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге (по состоянию на март 2017 г.).