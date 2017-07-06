Планово-внеплановые проверки

Государственные информационные системы, не интегрированные друг с другом, не могут сделать взаимодействие общества и государства прозрачным и удобным и усложняют понимание и без этого непростой бюрократической реальности ТАСС

Предпринимателю в России рационально ожидать проведения в отношении него проверок контрольными органами. Если внеплановые проверки происходят внезапно и оставляют всего несколько дней на подготовку, то к плановым проверкам можно заранее подготовиться, собрав нужный пакет документов.

Сегодня у бизнеса есть четыре способа получить информацию о плановых проверках: изучить ежегодный план проверок на сайте конкретного контрольно-надзорного ведомства (например, на сайте МЧС или Роспотребнадзора, которые проводят около половины плановых проверок в стране), просмотреть ежегодный план проверок на сайте прокуратуры своего субъекта (или спецпрокуратуры), изучить сводный план проверок на сайте Генеральной прокуратуры или найти себя в Едином реестре проверок (ЕРП) на сайте http://proverki.gov.ru, оператором которого также является Генпрокуратура.

Единый реестр проверок призван аккумулировать информацию обо всех проводимых проверках в стране и обеспечить удобный доступ к ним заинтересованных лиц – предпринимателей, сотрудников контрольно-надзорных органов, прокуроров, исследователей. Логика его создания понятна: необходимо объединить разрозненные планы сотен контрольно-надзорных органов в одной общедоступной базе.

Но сегодня предприниматель, который увидит проверку в отношении себя в ежегодном плане проверок на сайте прокуратуры субъекта или в сводном плане Генпрокуратуры, может не найти ее же в ЕРП. Институт проблем правоприменения собрал данные из планов проверок, размещенных на сайтах 66 прокуратур субъектов (или специализированных прокуратур) за 2015–2017 гг., и объединил их в одну базу. Далее мы сравнили полученный нами список и данные ЕРП (на 24.06.2017). И не нашли около трети плановых проверок из нашей базы сводных планов прокуратур за 2016 г. в ЕРП при сличении один к одному по ИНН.

Итак, проверка есть в ежегодном плане на сайте прокуратуры, есть в сводном плане Генеральной прокуратуры, но ее нет в ЕРП. Что это значит? Проверка была запланирована, но почему-то отменилась? Это ошибка или намеренный пропуск? И самый главный вопрос – будет в итоге проверка или нет.

Легкое объяснение трети пропусков в 2016 г. в ЕРП – не все контрольно-надзорные органы страны загрузили свои проверки в реестр. Так, в 2016 г. мы наблюдали крайне много пропущенных проверок органов муниципального самоуправления. Это объясняется поступательным развитием реестра: на первом этапе отражаются проверки федеральных контрольно-надзорных органов, потом региональных и, наконец, муниципальных.

Более глубокое объяснение заключается в том, что перечисленные системы учета проверок в реальности слабо связаны. В ЕРП проверка попадает из контрольно-надзорных органов, потом проходит согласование с прокуратурой, но становится публичной, только когда подписан приказ или распоряжение на проведение проверки, т. е. фактически когда контрольно-надзорные мероприятия уже начались. О проведении плановой проверки вас обязаны уведомить не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения – и внести информацию о проверке в реестр ведомства обязаны в те же три дня. То есть информация о проводимой в отношении вас проверке появится в реестре тогда же, когда к вам постучат в дверь с приказом, или даже позже.

Поэтому нет особенного смысла искать в ЕРП в июле свои проверки, запланированные контрольными органами на ноябрь 2017 г. Их там не будет. Или будут, но не все. Или будут, но с пропусками. Но и те проверки, что вписаны в ежегодные сводные планы прокуратур, тоже могут быть исключены оттуда по разным основаниям и в итоге не дойти до фактического исполнения и не попасть в ЕРП. Например, если вы малый предприниматель (в отношении вас в ближайшие два года плановые проверки проводиться не могут), но случайно попали в ежегодный план, то вы вправе обратиться в прокуратуру, чтобы вас из него исключили. Но не стоит полагаться в этом вопросе на отсутствие вашей проверки в ЕРП: вас там может не быть не потому, что проверки уже не будет, а потому что еще нет приказа о ее проведении.

Получается, ЕРП не отображает информацию обо всех плановых (и внеплановых) проверках в России. Организовать сбор сведений обо всех проверках в федерации подобного размера – титаническая задача, не имеющая аналогов в мире. Поэтому логично ожидать поэтапного ввода системы в эксплуатацию. Однако такое развитие предполагает обратную связь с пользователями. Если в ЕРП нет проверок какой-то группы контрольно-надзорных органов согласно плану развития системы, реестр, на наш взгляд, должен сообщать об этом простым пользователям большими красными буквами. В таком случае предприниматели обратятся уже к данным плановых проверок на сайтах региональных прокуратур или на сайте Генпрокуратуры.

Государственные информационные системы, не интегрированные друг с другом, не могут сделать взаимодействие общества и государства прозрачным и удобным и усложняют понимание и без этого непростой бюрократической реальности. Для улучшения ситуации горизонты развития и текущие ограничения реестра должны быть написаны понятным русским языком на сайте. Любое исключение проверок из реестра должно быть запротоколировано и доступно публично. Таким образом удастся нивелировать разрыв между сводными планами проверок и данными ЕРП. Это важно, ведь партнерский диалог между деловым сообществом и контрольно-надзорными органами зависит от открытости и предсказуемости данных о проверках.-

Авторы – научные сотрудники Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге