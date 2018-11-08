Статья опубликована в № 4692 от 09.11.2018 под заголовком: Что мешает планам на будущее
Что мешает строить планы на будущее
Большинство россиян не берутся предсказать, что будет с ними даже в ближайшие месяцы — это скрытый упрек властям
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Временной горизонт планирования у россиян за последний год стал меньше, следует из данных октябрьского опроса «Левада-центра». Это признак роста неопределенности, неуверенности и связанной с ними тревожности у россиян, которые плохо вяжутся с заявлениями руководства страны о восстановлении экономики.
Доля тех, кто говорит, что может планировать свое будущее на ближайшие 5–6 лет, сократилась с 15 до 11%; на ближайшие 1–2 года – с 38 до 35%. Группа большинства – тех, кто не знает, что с ними будет даже в ближайшие месяцы, – напротив, выросла с 38 до 46%. Итого подавляющее большинство россиян демонстрирует неуверенность, смогут ли они осуществить свои жизненные планы.
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