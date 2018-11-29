Почему очередная волна декриминализации наказания за экономические преступления мало кому поможет
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
23 ноября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который комментаторы назвали «большим шагом вперед» для делового сообщества. Поправки расширяют список экономических статей Уголовного кодекса, по которым, упрощая, лицо освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб потерпевшему и заплатило в бюджет сумму, равную двойному ущербу от преступления. Речь идет в первую очередь о простом мошенничестве в сфере социальных выплат и в сфере кредитования и о простой растрате. Предлагаемые поправки затронут порядка 8000 человек в год (в первом полугодии 2018 г. по этим статьям дошло до суда порядка 4000 дел). Кажется, что в масштабах общего количества лиц, преследуемых за преступления в сфере экономики (около 35 000 человек в год), это существенное изменение. Однако это не так.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}