Почему очередная волна декриминализации наказания за экономические преступления мало кому поможет

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Президентские поправки явно направлены на борьбу с избыточной криминализацией экономической деятельности Евгений Разумный / Ведомости

23 ноября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который комментаторы назвали «большим шагом вперед» для делового сообщества. Поправки расширяют список экономических статей Уголовного кодекса, по которым, упрощая, лицо освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб потерпевшему и заплатило в бюджет сумму, равную двойному ущербу от преступления. Речь идет в первую очередь о простом мошенничестве в сфере социальных выплат и в сфере кредитования и о простой растрате. Предлагаемые поправки затронут порядка 8000 человек в год (в первом полугодии 2018 г. по этим статьям дошло до суда порядка 4000 дел). Кажется, что в масштабах общего количества лиц, преследуемых за преступления в сфере экономики (около 35 000 человек в год), это существенное изменение. Однако это не так.