От редакции
Статья опубликована в № 4749 от 07.02.2019 под заголовком: Экономика патриотов

Экономика для патриотов

Вслед за школьными учебниками истории жертвой конъюнктурных претензий стал учебник экономики
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Политическая конъюнктура в школьном образовании до недавних пор ограничивалась историей, но теперь, похоже, добралась до экономики, от которой также требуется быть патриотичной. Симптоматично, что требования «добавить патриотизма» выдвигают даже не госорганы – издательства уже сами чувствуют конъюнктуру.

Как выяснил «Коммерсантъ», в начале февраля представители издательства «Вита-пресс» обратились к автору школьного учебника по экономике для 10–11 класса Игорю Липсицу с просьбой внести в текст учебника (выдержавшего 23 издания) изменения, которые, как рассчитывает издательство, помогут учебнику снова вернуться в федеральный перечень – а значит, и в школы.

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Комментарии
Arty
04:08 07.02.2019
Впереди поле непаханое: усиление борьбы с чуждыми нам ценностями ,статья за низкопоклонство перед Западом, обязательные ссылки как в учебниках, так и в диссертациях на мудрые высказывания государственных деятелей и прочие прелести зрелого авторитаризма.
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