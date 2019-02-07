Экономика для патриотов

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Политическая конъюнктура в школьном образовании до недавних пор ограничивалась историей, но теперь, похоже, добралась до экономики, от которой также требуется быть патриотичной. Симптоматично, что требования «добавить патриотизма» выдвигают даже не госорганы – издательства уже сами чувствуют конъюнктуру.

Как выяснил «Коммерсантъ», в начале февраля представители издательства «Вита-пресс» обратились к автору школьного учебника по экономике для 10–11 класса Игорю Липсицу с просьбой внести в текст учебника (выдержавшего 23 издания) изменения, которые, как рассчитывает издательство, помогут учебнику снова вернуться в федеральный перечень – а значит, и в школы.