Пора прощаться с Ford Focus

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Ford Focus

В истории российского автопрома заканчивается яркая глава: компания Ford Sollers объявила, что до конца июня 2019 г. прекратит выпуск всех легковых автомобилей в России и закроет два из трех своих автомобильных заводов – во Всеволожске и Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге. Будет свернуто производство Ford EcoSport, Explorer, Fiesta, Kuga, Mondeo, а также Focus, который в начале XXI в. стал одним из главных символов нового российского автопрома и настоящей историей успеха.

Тогда Ford объехал всех своих конкурентов в России, первым решившись построить завод полного цикла и начав выпускать на нем новую модель – Focus. До Ford иностранные автоконцерны не осмеливались на масштабные инвестиции в Россию, предпочитая отверточную сборку на контрактных предприятиях – часто моделей предыдущих поколений или бюджетных версий, созданных для стран третьего мира. Ford же предложил россиянам по-настоящему современную модель, такую же как продавалась в США и Западной Европе, но на $2000–3000 дешевле, чем аналогичные модели конкурентов. И сорвал банк: продажи Focus российской сборки начались осенью 2002 г., и уже по итогам того года американский автомобиль ворвался в тройку самых популярных автомобилей в своем классе. А еще через девять месяцев Ford Focus стал абсолютным бестселлером среди иномарок в России, обогнав многолетнего лидера Daewoo Nexia. При том что американский автомобиль был значительно дороже: цены на Nexia начинались с $7900, а на Focus – с $11 600.