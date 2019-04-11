От редакции
Статья опубликована в № 4794 от 12.04.2019 под заголовком: Не оттепель

Не оттепель

Смягчение меры пресечения Кириллу Серебренникову и Майклу Калви – это хорошие, но частные новости

В Москву пришла весна: суды отпустили режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, а инвестора Майкла Калви – под домашний арест из СИЗО. Было бы соблазнительно, наверное, искать тут признаки нового глобального политического потепления, какой-то очередной нанооттепели, но оттепель – это не смягчение меры пресечения известным фигурантам резонансных дел с политической подкладкой. Оттепель – это эффективный правовой заслон на пути возникновения подобных дел, но в такое поверить куда сложнее.

Дела Серебренникова и Калви схожи тем, что – в отсутствие очевидных объяснений репрессивного сценария – дают богатую почву для угадайки: откуда берется не вполне линейное развитие событий? Непоследовательность судов делает игру только интересней.

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Комментарии
Arty
05:33 12.04.2019
Правоохранительный каток сдает назад только, чтобы выбрать очередную жертву ,столь же неочевидную. В результате инвестиционный климат и без того плохонький ухудшается, эмиграция увеличивается. Зачем это надо кроме повышения значимости и влияния силовиков, непонятно. Вряд ли это подготовка к новому 37 г. ,по крайней мере, хочется верить.
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