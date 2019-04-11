Статья опубликована в № 4794 от 12.04.2019 под заголовком: Не оттепель

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В Москву пришла весна: суды отпустили режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, а инвестора Майкла Калви – под домашний арест из СИЗО. Было бы соблазнительно, наверное, искать тут признаки нового глобального политического потепления, какой-то очередной нанооттепели, но оттепель – это не смягчение меры пресечения известным фигурантам резонансных дел с политической подкладкой. Оттепель – это эффективный правовой заслон на пути возникновения подобных дел, но в такое поверить куда сложнее.

Дела Серебренникова и Калви схожи тем, что – в отсутствие очевидных объяснений репрессивного сценария – дают богатую почву для угадайки: откуда берется не вполне линейное развитие событий? Непоследовательность судов делает игру только интересней.