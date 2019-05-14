За хосписы или за детей
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Ставка московской мэрии на противопоставление оппозиционным кандидатам в Мосгордуму провластных соперников из числа известных людей уважаемых профессий обречена поставить думающих избирателей перед циничным выбором. Но главный циник здесь собственно московская власть, решающая проблему сохранения контроля над Мосгордумой за счет чужих репутаций уважаемых специалистов, а не успешной работы своих депутатов.
До сентябрьских выборов еще далеко, но многие потенциальные кандидаты – как лояльные власти, так и оппонирующие – уже заявили о планах участвовать в кампании. Модельный конфликт уже в разгаре: в 43-м округе Москвы, одном из немногих, где у оппозиции есть шансы, планируют выдвигаться соратница Алексея Навального Любовь Соболь (недавно она провела расследование обстоятельств отравления детей в детских садах и школах Москвы) и директор Центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер (она была доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра 2018 г., входит в руководство возглавляемого Владимиром Путиным ОНФ – для фронта Федермессер разработала программу развития паллиативной помощи в регионах). Действующий депутат от округа, главврач госпиталя для ветеранов, в выборах, похоже, участвовать не будет, что делает Федермессер кандидатом власти. Но избиратель у них один и тот же, полагает Навальный, призвавший Федермессер отказаться от участия в выборах в этом округе – по его мнению, мэрия использует ее и ее репутацию, чтобы не дать победить Соболь. Согласие на игру по правилам власти – это «не компромисс и даже не конформизм, а настоящий коллаборационизм», считает Навальный, в результате в проигрыше останется и сама Федермессер, и ее дело, полагает он.
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