От редакции
Статья опубликована в № 4817 от 22.05.2019 под заголовком: Крым ждет перемен

Крым ждет перемен

Прежний оптимизм крымчан заметно ослабел

За пять лет после присоединения к России первоначальные энтузиазм и оптимизм жителей полуострова существенно ослабли из-за несоответствия ожиданий и реальностей жизни в «родной гавани». Больше всего крымчан раздражают рост цен, коррупция, нашествие варягов и снижение уровня жизни.

Владимир Мукомель из Института социологии РАН изучал настроения жителей Крыма на основе глубинных интервью с представителями восьми фокус-групп, представляющих разные возраста, национальности, районы Крыма и сферы экономики. Результаты работ, полевой этап которых проводился летом 2017 г., исследователь представил в статье, опубликованной в апрельском номере журнала «Мониторинг общественного мнения».

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