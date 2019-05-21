Статья опубликована в № 4817 от 22.05.2019 под заголовком: Крым ждет перемен
Крым ждет перемен
Прежний оптимизм крымчан заметно ослабел
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За пять лет после присоединения к России первоначальные энтузиазм и оптимизм жителей полуострова существенно ослабли из-за несоответствия ожиданий и реальностей жизни в «родной гавани». Больше всего крымчан раздражают рост цен, коррупция, нашествие варягов и снижение уровня жизни.
Владимир Мукомель из Института социологии РАН изучал настроения жителей Крыма на основе глубинных интервью с представителями восьми фокус-групп, представляющих разные возраста, национальности, районы Крыма и сферы экономики. Результаты работ, полевой этап которых проводился летом 2017 г., исследователь представил в статье, опубликованной в апрельском номере журнала «Мониторинг общественного мнения».
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