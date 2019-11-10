ИИ против чиновников

Спустя два года после того, как Владимир Путин, по словам тогдашнего первого вице-премьера Игоря Шувалова, «заболел цифровой экономикой», президент сделал ставку на бурное развитие искусственного интеллекта (ИИ) как чуть ли не панацею от всех болезней государства и общества. На конференции по ИИ AI Journey в Москве, куда президент приехал по приглашению главы Сбербанка Германа Грефа, Путин заявил, что ИИ – ресурс «колоссальной силы»: кто будет владеть им, тот вырвется далеко вперед – и поэтому Россия просто обязана стать одним из глобальных лидеров в сфере ИИ.