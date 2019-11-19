Трудности перевода с чеченского

Глава Чечни в понедельник объяснил местными традициями и этикой свои слова о необходимости наказывать за «оскорбления чести», «убивая, сажая, пугая». Так перевела его реплику с чеченского Русская служба Би-би-си, корректность перевода подтвердили знающие чеченский собеседники «Медузы», «Московского комсомольца», Znak. com. «Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату, вышло: «Я тебя побью, я тебя убью, я вырву <...> Когда ты говоришь, делают прямой перевод <...> Я и своим детям говорю [такое] <...> В нашем лексиконе это есть. Всегда было – запугивать, ругать», – приводит «Кавказский узел» перевод заявления Кадырова в эфире ГТРК «Грозный».