Как выжать максимум из «концентрации протестных мыслей»
Соревнование по поиску источников недовольства граждан действиями властей порождает все более причудливые и все менее материальные конструкции в головах законодателей. Очередную инициативу – идею наказывать организаторов протестов за прохождение «подготовки» в специальных лагерях для смутьянов – проще всего назвать просто завиральной, если бы она не укладывалась в общую логику поиска внешних врагов и отказа гражданам в праве быть недовольными властью по собственному разумению.
Как сообщил «Коммерсантъ», профильная комиссия Госдумы по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России (создана после серии протестов из-за недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму) обнаружила в нескольких регионах России специальные «лагеря» для подготовки организаторов протестных акций, которые функционировали на иностранные деньги, и предлагает наказывать (в том числе лишением свободы) тех, кто прошел в них обучение, а затем организовывал протестные акции. Поправки в Уголовный кодекс члены группы планируют внести на рассмотрение нижней палаты в 2020 г. – эти планы газете подтвердили единороссы, члены комиссии Адальби Шхагошев и Андрей Исаев.