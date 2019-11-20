Как выжать максимум из «концентрации протестных мыслей»

Как сообщил «Коммерсантъ», профильная комиссия Госдумы по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России (создана после серии протестов из-за недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму) обнаружила в нескольких регионах России специальные «лагеря» для подготовки организаторов протестных акций, которые функционировали на иностранные деньги, и предлагает наказывать (в том числе лишением свободы) тех, кто прошел в них обучение, а затем организовывал протестные акции. Поправки в Уголовный кодекс члены группы планируют внести на рассмотрение нижней палаты в 2020 г. – эти планы газете подтвердили единороссы, члены комиссии Адальби Шхагошев и Андрей Исаев.