Кому можно петь гимн и кому нельзя
Государственный гимн России, который вроде бы должен объединять граждан страны разных убеждений и взглядов, в реальности может быть политическим барьером. Суд в Архангельске фактически разделил россиян на тех, кому можно петь «Россия – любимая наша страна», и тех, кому нельзя, оштрафовав экоактивистку Анну Вешкурцеву на 2000 руб. за то, что на организованном ею митинге в Архангельске против строительства мусорного полигона на станции Шиес пели российский гимн.
Судья Соломбальского райсуда Архангельска Инна Уткина в своем решении ссылается на закон о госсимволике, согласно которому гимн можно исполнять не всегда и не везде, а только во время официальных церемоний, в том числе во время спортивных соревнований, воинских ритуалов, открытия государственных памятников, на первом уроке в день начала учебного года и на «торжественных мероприятиях», проводимых госорганами и негосударственными организациями. Но протестная акция, которую организовала Вешкурцева, не была торжественным мероприятием, решила судья Уткина, а значит, Вешкурцева нарушила ст. 17.10 КоАПа («Нарушение порядка официального использования госсимволов»), правда, штраф ей был присужден минимальный (максимальный – 3000 руб.).