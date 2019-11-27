Кому можно петь гимн и кому нельзя

Судья Соломбальского райсуда Архангельска Инна Уткина в своем решении ссылается на закон о госсимволике, согласно которому гимн можно исполнять не всегда и не везде, а только во время официальных церемоний, в том числе во время спортивных соревнований, воинских ритуалов, открытия государственных памятников, на первом уроке в день начала учебного года и на «торжественных мероприятиях», проводимых госорганами и негосударственными организациями. Но протестная акция, которую организовала Вешкурцева, не была торжественным мероприятием, решила судья Уткина, а значит, Вешкурцева нарушила ст. 17.10 КоАПа («Нарушение порядка официального использования госсимволов»), правда, штраф ей был присужден минимальный (максимальный – 3000 руб.).