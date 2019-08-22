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Статья опубликована в № 4883 от 23.08.2019 под заголовком: Бесцветный флаг

Как триколор стал бесцветным

Казенные мероприятия выхолащивают символ свободы 1991 года

Трехцветный российский флаг, в 1991 г. ставший символом демократических сил страны, их победы над коммунистической партией и надоевшим жителям СССР советским государственным устройством, спустя меньше чем три десятилетия утратил свое прежнее значение и превратился в олицетворение нынешней постсоветской России, руководство которой приложило немало усилий, чтобы вернуть прежние практики и символы.

Учрежденный первым президентом России Борисом Ельциным День государственного флага 22 августа, символизирующий победу демократических сил над ГКЧП в августе 1991 г., отмечается в столице во вполне узнаваемых советско-бюрократических традициях – с размахом и по разнарядке. Как сообщил канал «Москва 24», в четверг в московском Парке Победы на Поклонной горе развернули триколор площадью 1000 кв. м, в торжествах приняли участие юнармейцы, молодо- и росгвардейцы, а также участники проекта «Московское долголетие», сотрудники МЧС и почему-то центра наркологии столичного департамента здравоохранения. На субботу намечен митинг на пр-те Академика Сахарова, который рекламируют федеральные и городские телеканалы, принять в нем участие приглашает мэр Сергей Собянин. На него, как сообщает «Эхо Москвы», мобилизуют бюджетников.

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