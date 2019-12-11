Как «АвтоВАЗ» вернул себе «Ниву»
«Нива» – одно из немногих имен советских автомобилей, сохранившихся на рынке до сих пор. В народе «Нивой» по привычке зовут выпускаемый с 1977 г. легендарный внедорожник «АвтоВАЗа», хотя тот уже давно продается как Lada 4x4. С 2002 г. такое имя носит другой внедорожник, разработанный на базе «классической» «Нивы», – Chevrolet Niva (в народе также «Шеви Нива» или «Шнива»). Права на бренд «Нива» были переданы «АвтоВАЗом» (помимо прочих активов на общую сумму почти $100 млн) в качестве взноса при создании совместного предприятия с американской General Motors.
Владельцы «АвтоВАЗа» (Renault и госкорпорация «Ростех») пытались договориться с GM об использовании имени «Нива». «Конечно, было бы хорошо вернуть это имя [«Нива»], но все зависит от условий. Я и мои предшественники на «АвтоВАЗе» обсуждали этот вопрос», – рассказывал в марте 2018 г. в интервью «Ведомостям» Николя Мор, возглавлявший тогда «АвтоВАЗ». И вот свершилось – 9 декабря 2019 г. российский автоконцерн объявил, что выкупает долю GM в этом СП. Сделка завершится до конца года, ее условия не раскрываются.